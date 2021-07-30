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منفذ بيع جديد لكتب قصور الثقافة بالمنيا

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منفذ بيع جديد لكتب قصور الثقافة بالمنيا منفذ بيع جديد لكتب قصور الثقافة بالمنيا

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في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتحقيق العدالة الثقافية، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث إفتتح قصر ثقافة مغاغة منفذ لبيع الكتاب وذلك بمدرسة منشاة لملوم بمغاغة، ويضم المعرض حوالى ١٥٠ كتاب ومجلة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة تتنوع عناوين الكتب ما بين الأدب والفلسفة والشعر ومختلف العلوم، كما قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم ناصر ٥٦ إحتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو وذلك بقاعة المحاضرات بالقصر.

المصرى اليوم

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