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إصابة 6 أشخاص في 3 مشاجرات بقنا

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إصابة 6 أشخاص في 3 مشاجرات بقنا إصابة 6 أشخاص في 3 مشاجرات بقنا

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أصيب 6 أشخاص، الجمعة، إثر نشوب 3 مشاجرات بالعصا في أماكن متفرقة بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة داخل مركز شباب الجبلاو بمركز قنا أسفرت عن إصابة الطالب مصطفى سعد محمد، 17 عامًا، تم نقله لمستشفى قنا العام.

كما تلقى إخطارًا آخر بنشوب مشاجرة بالعصا والشوم بقرية خزام بجوار مرشح المياه، بمركز قوص، أسفرت علن إصابة رمضان محمد ضاحي، 67 عامًا، ونجليه محمد، 26 عامًا، ويوسف، 10 عامًا، وزوجته 50 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي.

وفى بندر قنا، نشبت مشاجرة بالعصا بمنطقة الشيخ محسن، أسفرت عن إصابة عدلي بهيج سمهود، 50 عامًا، تم نقله لمستشفى قنا العام.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

المصرى اليوم

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