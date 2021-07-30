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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية بالكرة خلال المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.
ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.
كما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة خلال معسكره ببرج العرب.
ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.