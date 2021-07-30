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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية بالكرة خلال المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

كما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الجمعة خلال معسكره ببرج العرب.

ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.