أول تعليق من سلطنة عُمان بعد استهداف سفينة إسرائيلية قرب سواحلها

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أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري، بأنه في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بالمنطقة تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى (MV MERCER STREET)

وقال المصدر لوكالة الأنباء العُمانية إنه فور تلقي المعلومات، اتخذ المركز على الفور الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف، حيث سيّر سلاح الجو السلطاني العماني طلعات جوية على الموقع.

وأضاف أن البحرية السُّلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إليه، وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، كما أنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.

وأكدت الوكالة أن السلطنة تؤكد حرصها الدائم وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كل الجهات المعنية بالسلطنة على القيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

يأتي ذلك بعد أستهداف سفينة إسرائيلية قبالة السواحل العمانية صباح اليوم.

واتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط، اليوم الجمعة، في بحر العرب، قبالة سواحل عُمان، بحسب ما نقلت القناة 13 العبرية.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على سفينة «ميرسر ستريت»، التي تديرها شركة إسرائيلية.

وقتل اثنان من طاقم ناقلة النفط، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في الهجوم.

ولقي اثنان من أفراد طاقم سفينة مصرعهما في هجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، الخميس، وفقًا لبيان نشرته شركة زوديال ماريتايم الإسرائيلية، المُشغلة للناقلة عبر تويتر.

وقالت شركة زودياك ماريتايم في بيان الجمعة: «أسفر الحادث الذي وقع على متن السفينة M / T Mercer في 29 يوليو عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة: مواطن روماني ومواطن بريطاني».

وأضاف البيان أن زودياك ماريتايم تعمل مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات مع استمرار التحقيقات.

في بيان سابق، أكدت الشركة «وجود حادث قرصنة مشتبه به على متن ناقلة المنتجات».