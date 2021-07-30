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«قلة احترام لرموز الدولة».. تصميمات أحذية إيطالية تثير جدلا في أوزبكستان (صور)

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أثارت مجموعة تصميمات لأحذية نفذها المصمم الإيطالي الشهير، ستيفانو ريتشي، لصيف وربيع 2021 جدلًا في أوزبكستان؛ إذ وصفت وزارة العدل في أوزبكستان استخدام المصمم صورًا لشعار وعلم بلادهم في مجموعة أحذية بأنه «قلة الاحترام لرموز الدولة».

جاء ذلك بعد يوم واحد من ظهور صور مجموعة جديدة من الأحذية والملابس الرياضية للمصمم الإيطالي، ستيفانو ريتشي على الإنترنت لمجموعة حيث استخدم فيها صور شعار وعلم أوزبكستان.

وحسبما نقل موقع « اليوم» عن وسائل إعلام أوزبكية ووكالات، أشارت وزارة العدل في أوزبكستان في بيان لها إلى أن رموز استقلال دولة أوزبكستان هي «رموز مقدسة» وأن إهانتها بأي شكل من الأشكال أمر مرفوض ويعاقب عليه القانون الأوزبكي .

وحسب البيان، فإن تشريعات الدولة لا تسمح باستخدام صور شعار الدولة وعلمها لأغراض تجارية بهدف الترويج للسلع أو الخدمات.

وانقسم رواد شبكات التواصل الاجتماعي بين منتقدين لعمل المصمم الإيطالي والمعجبين به.

ويطرح الموقع الإلكتروني لشركة «أمازون» وهي أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت، أحذية رياضية مصنوعة بألوان ورموز العلمين الوطنيين للولايات المتحدة وكندا، فيما تقدم منصة Etsy للبيع أحذية تحمل علم المملكة المتحدة.

"قلة احترام لرموز الدولة" .. تصميمات أحذية إيطالية تثير جدلا في أوزبكستان(صور)
"قلة احترام لرموز الدولة" .. تصميمات أحذية إيطالية تثير جدلا في أوزبكستان(صور)

المصرى اليوم

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