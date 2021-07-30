تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم صناعي (نظام 3 سنوات)

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يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2021 عن موشرات تنسيق الكليات والمعاهد التى تقبل خريجي الدبلومات الفنية الناجحين فى الدور الأول، والمجاميع التى يتم قبولها من طلبة الدبلومات للالتحاق بالكليات والمعاهد، ونقدم فيما يلي الكليات والمعاهد التى تقبل طلبة دبلوم صناعي 2021.

وقبلت الكليات والمعاهد في العام الماضي 2020 نسبة تصل إلي 10% من طلابها من خريجي الدبلومات الفنية 2020، وقرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العام الماضي قبول خريجي دبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي نظام 3 سنوات من الحاصلين على مجموع 60% فأكثر.

ونقدم فيما يلي بيان الكليات والمعاهد التى تقبل دبلوم الفني الصناعي نظام 3 سنوات والحد الأدني للمجموع الذي قبلت به الكلية أو المعهد من طلبة دبلوم الصناعي العام الماضي 2020 كمؤشر استرشادي للدرجات.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التى تقبل « دبلوم الصنايع » نظام 3 سنوات

نعرض فيما يلي الكليات والمعاهد التى قبلت طلاب دبلوم الصناعي نظام 3 سنوات، ونتيجة تنسيق كليات ومعاهد الدبلوم الصناعي عن عام 2020 كما يلي:

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

معهد فني صحى الزقازيق 97.14

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.58

معهد فني صحى المنصوره 96.43

معهد فني صحى الاسكندريه 96.07

معهد فني صحى طنطا 96.00

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.79

معهد فني صحى امبابة 95.57

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.57

معهد فني صحى سوهاج 95.29

فنى صحي جنوب الوادي 95.21

معهد فني صحى اسوان 95.14

تربية حلوان 95.00

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.00

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.14

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 93.07

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 92.71

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.63

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 92.21

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.11

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00

أقتصاد منزلى حلوان 91.79

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 91.67

أقتصاد منزلى العريش 91.40

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.28

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 91.05

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 91.00

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.88

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 90.86

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 90.86

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 90.71

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 90.57

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 90.57

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 90.29

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 90.21

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 90.18

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.14

المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 90.00

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 89.92

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 89.71

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 89.57

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 89.50

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 89.43

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 89.16

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.14

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 89.00

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 89.00

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 88.95

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 88.93

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 88.71

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 88.57

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 88.43

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 88.42

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 88.21

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 88.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 87.79

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 87.71

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.57

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 87.37

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 87.37

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 87.29

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.21

عالي هندسة بلبيس 87.16

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 87.14

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 87.00

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 86.86

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.00

الفني لترميم الآثار بالاقصر 85.14

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.57

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 83.51

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.28

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 82.00

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 81.57

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 80.57

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 80.18

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.14

ك.ت. فني صناعى الصحافه 80.14

ك.ت. فني صناعى سوهاج 79.71

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 79.17

آثار القاهرة 79.13

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 78.86

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 77.57

العالي ترميم الآثار بأبي قير 77.57

ك.ت. فني صناعى بنها 77.14

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.00

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 76.57

آثار الفيوم 76.37

ك.ت. فني صناعى المطريه 76.29

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 76.07

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 76.00

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 76.00

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 76.00

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 75.86

ك.ت. فني صناعى شبرا 75.42

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 75.29

ك.ت. فني صناعى قويسنا 75.00

ك.ت. فني صناعى قنا 75.00

ك.ت. فني صناعى اسوان 74.86

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 74.86

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 74.71

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 74.56

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 74.29

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 74.29

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 74.00

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 74.00

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.71

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 73.29

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 73.14

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 73.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 72.57

نظم معلومات ادارية قطاميه 72.50

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 72.43

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.29

تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 72.29

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 72.29

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 72.28

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 72.20

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 72.17

تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 72.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 72.00

تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 71.93

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.86

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 71.86

آثار الأقصر 71.55

آثار سوهاج 71.55

آثار جنوب الوادي 71.55

آثار دمياط 71.55

آثار أسوان 71.55

آثار و لغات مطروح 71.55

آثار الزقازيق بصان الحجر 71.55

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 71.40

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 71.36

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 71.28

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.00

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 70.86

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 70.86

تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 70.67

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 70.57

تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 70.29

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.29

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 70.14

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 70.14

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 70.14

تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 70.14

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 69.43

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 69.43

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 69.43

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 69.20

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 69.14

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 69.00

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 68.50

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 68.50

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 68.29

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 68.20

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 68.00

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 67.86

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 67.67

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 67.57

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 67.57

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 67.57

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 67.29

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 67.21

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 67.14

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 67.00

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.86

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 66.71

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.71

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 66.43

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 66.43

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 66.21

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 66.14

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 66.00

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.83

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 65.50

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 65.43

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 65.29

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 65.00

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 65.00

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.57

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 64.43

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 64.29

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 64.29

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 64.00

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 64.00

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 63.40

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 63.20

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 62.86

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 62.64

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 62.00

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 61.57

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 61.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 60.00

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 60.00

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 60.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 60.00

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