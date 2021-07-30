رافقو أشباه البشر قبل 1.8 مليون عام.. دراسة توضح تاريخ اصطحاب الإنسان لكلاب الصيد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر فريق من علماء الآثار بجامعة «فلورنسا» الإيطالية، مع زملائهم من جورجيا وإسبانيا، بموقع دمانيسي للإنسان القديم في جورجيا، على بقايا كلب صيد يعود لعصور ما قبل التاريخ عمره حوالي 1.8 مليون عام، وهو أقدم دليل لظهور كلاب الصيد في موقع للبشر.

وحسبما أوردته مجلة Scientific Reports، يقع موقع دمانيسي جنوب القوقاز، وقد عثر فيه سابقا على أدلة مباشرة لوجود أشباه البشر خارج إفريقيا.

ولفت الموقع إلى أنه علماء الآثار الإيطاليون من جامعة فلورنسا برئاسة سيفيريو بارتوليني لوسينتي، مع زملائهم من جورجيا وإسبانيا، عثروا قبل فترة في الموقع ذاته، على أسنان وأجزاء من فك كلب صيد كبير عمرها 1.77-1.76 مليون عام. وهو ما يعد أقدم دليل لظهور كلاب الصيد إلى جانب الإنسان القديم.

رافقوا أشباه البشر قبل حوالي 1.8 مليون عام.. دراسة توضح تاريخ مرافقة الإنسان لكلاب

وبالنظر، إلى أن الكلاب البرية انتقلت من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا، فقد اتضح أنها التقت البشر الساكنين في القوقاز وكذلك في أوروبا خلال فترة استيطان منطقة كلابريا في عصر البليستوسين قبل 1.8-0.8 مليون عام، حيث جاءت الكلاب مع البشر وانتقلت معهم لاحقًا إلى إفريقيا.

واستنادا إلى سمات الأسنان، التي عثر عليها، حدد الباحثون كانت اللحوم تشكل 70 بالمئة من طعام هذه الكلاب. ويعتقدون أن هذه الكلاب كانت فتية وضخمة يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما، لأنهم لم يكتشفوا أي تآكل في الأسنان.

ويضيف فريق الباحثين أنها تتوافق مع سمات أسنان فصيلة الكلبيات البرية (Canids) في عصر البليستوسين.

ويعتقد الباحثون، أن البقايا التي عثروا عليها تعود إلى حيوان من نوع Xenocyon من جنس Canis المنقرض (نوع من كلاب الصيد الأوروبية)، الذي يعتقد أنه ظهر في شرق آسيا وأصبح لاحقا سلفا لكلاب الصيد الإفريقية الحالية.

وتشير معظم الأدلة، إلى أن هذه الكلاب كانت تصطاد بشكل جماعي وتهاجم قطعان الحيوانات.

ووفقا للباحثين، تتميز كلاب الصيد الأوراسية عن غيرها من الكلاب الضخمة، باهتمامها وإطعامها للكلاب الضعيفة والمريضة من جنسها فقط.

ووفقا لهم، ربما يكون هذا هو الجواب عن سؤال لماذا أصبح الكلب رفيق الإنسان في مرحلة ما قبل التاريخ