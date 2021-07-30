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الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا

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الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا
"شاموسكا" يمنح اللاعبين إجازة ليومين

الشباب يختتم معسكره الخارجي في إسبانيا

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب معسكره الخارجي المقام بمدينة ماريبا الإسبانية، وتضمن المعسكر الذي استمر لمدة 21 يومًا، عددًا من البرامج التدريبية والمباريات الودية التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن جانب آخر منح المدير الفني البرازيلي شاموسكا اللاعبين إجازة لمدة يومين، على أن تعود التدريبات مساء يوم الاثنين المقبل.

وخاض الشباب أربع مباريات ودية في معسكر بإسبانيا؛ حيث كسب الأولى أمام نادي أوروبا 8-0، وتعادل في الثانية مع رايو فايكانو الإسباني بهدفين لهدفين، وفاز في الثلاثة على ريال بالومبيديكا الإسباني "3-2"، فيما خسر المباراة الرابعة من أمام نظيره وولفرهامبتون الإنكليزي بنتيجة 2-1.الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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