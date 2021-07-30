حلمي طولان يطيح بكبار إنبي

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قرر حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، الإطاحة ببعض اللاعبين الكبار في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن حلمي طولان، بالاتفاق مع إدارة إنبي برئاسة المهندس مصطفى الأمير، قرر النزول بمعدل أعمار اللاعبين في نهاية الموسم الجاري، بالإطاحة ببعض اللاعبين الكبار، على رأسهم المدافع إبراهيم القاضي، والمدافع التونسي زياد بو غطاس، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الفترة المقبلة.

وسوف يعتمد الفريق البترولي في التعاقدات الصيفية على اللاعبين صغار السن، من أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني، لتكوين جيل جديد يكون قادرا على قيادة الفريق للمنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري.

يذكر أن إنبي يستعد لمواجهة سموحة، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.