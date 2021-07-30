أخبار عاجلة

طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل

Print
"سبق" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل "سبق" ترصد معاناتهم.. أهالي "جبرة" الطائف: طُرقنا متهالكة.. واعتدنا الورش.. ونطالب الأمانة بالتدخل
لإنهاء المعاناة بإعادة السفلتة وتحسين المدخل في ظل غياب الصيانة المستمرة

وقفت "سبق" على مطالبات أهالي حي جبرة بالطائف، وتذمرهم من وجود حفريات وسط الحي المأهول بالسكان؛ إذ تسببت هذه الحفريات بأعطال كثيرة لمركباتهم، مؤكدين عدم صلاحية الطريق منذ سنوات عدة في ظل غياب الصيانة المستمرة لها؛ ما أدى إلى تهالك الطريق.

وقال عدد من الأهالي، التقتهم "سبق"، إنهم يطالبون بإعادة سفلتة الطرق، وتحسين مدخل الحي من ناحية قسم شرطة الشرقية، مطالبين في الوقت ذاته بعمل الحلول المناسبة والعاجلة لحل المشكلة التي تسببت لهم بخسائر مادية بعد أن اعتادوا على زيارة ورش تصليح المركبات بين فترة وأخرى.

وطالب الأهالي أمانة الطائف بتوجيه المختصين طرفهم بإنهاء معاناتهم مع الحفريات في وسط الطرق، والعمل على إعادة السفلتة، وتحديد المواقع الخطرة التي تتطلب وضع المطبات فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم

طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة"

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة"

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة"

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة"

افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي

افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي