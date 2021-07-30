ديانج يتلقى عرضًا من سامبدوريا الإيطالي

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دخل فريق سامبدوريا الإيطالى، ضمن ركب الأندية المهتمة بالحصول على توقيع المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى وجود عملية جس نبض من جانب سامبدوريا، لوكيل أعمال ديانج لبحث إمكانية ضمه بنهاية الموسم.

من جانبه لا يمانع جهاز الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي، مغادرة اللاعب، بشرط وصول عرض مالى، لا يقل عن 7 ملايين يورو، إضافة إلى عرض سنوي كبير للاعب.

يذكر أن أليو ديانج يمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة ويعتبر من العناصر الهامة في صفوف القلعة الحمراء.