عمر عصر يكشف كواليس جلوسه بجوار رئيس الأوليمبية الدولية فى نهائى تنس الطاولة

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علق عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة على حضوره نهائي اللعبة في أولمبياد طوكيو بجانب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال عصر عبر صفحته بموقع فيسبوك إنه خاض مع باخ في «حديث عظيم عن الرياضة بشكل عام والرياضة المصرية بشكل خاص والعديد من المواضع المسلية».

واختتم موجها الشكر إلى الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لمنحة هذه التجربة.

وتوج الصيني ما لونج بذهبية منافسات فردي تنس الطاولة رجال بالدورة الأولمبية بطوكيو وذلك بعد التغلب في النهائي على مواطنه فان تشندونج بنتيجة 4-2.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية للألماني ديمتري أوفتشروف بعدما حقق الفوز على التايواني لين يون جو بنتيجة 4-3.

وكان الصيني لونج ما قد فاز في منافسات ربع النهائي على عمر عصر بنتيجة 4-1 في مباراة استمرت 50 دقيقة بعد أداء متميز للاعب المصري الذي احتل المركز الخامس في منافسات الفردي.

كما نجح عصر بأن يكون أول لاعب مصرى وعربي يصعد لربع نهائي تنس الطاولة في الأولمبياد.

وتأهل عصر لدور الثمانية عقب فوزه على بطل تايون، يوان تشونج في مباراة ماراثونية بدور الستة عشر حيث فاز بنتيجة 4–3.

وكان عمر عصر قد فاز على لاعب منتخب السويد ماتياس فالك في مباراة الدور الثالث بنتيجة 4-3 في مباراة استمرت ساعة وربع.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لعمر عصر بالأولمبياد، حيث كانت مشاركته الأولى في دورة لندن 2012 وخرج من الدور الثاني في منافسات الفردي، وفي نسخة ريو دي جانيرو 2016 خرج من الدور الثاني في منافسات الفردي.