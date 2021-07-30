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ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات فى منافسات «السامبو»

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مصر ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات فى منافسات «السامبو» ترفع رصيدها إلى 8 ميداليات فى منافسات «السامبو»

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نجح المصري للسامبو في حصد 8 ميداليات متنوعة حتى الآن خلال مشاركته الأولى في البطولة الأفريقية للسامبو المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى 31 يوليو الجاري بمشاركة 18 دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصد الثلاثي أيمن جلال، ومنة وليد ومنة الله أحمد، 3 ميداليات فضية.

ونال الخماسي أنور عبدالله، وإبراهيم زغلول، ومصطفى على، وحسن هندي، ومحمد شريف، الميداليات البرونزية.

وأشاد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والسامبو، بالأداء المميز الذي يقدمه لاعبو المنتخب المصري للسامبو في مشاركتهم الأولى في البطولة بعد حصد 8 ميداليات متنوعة حتى الآن.

وأضاف صبيح أن منتخب الفراعنة أصبح معادلة صعبة بين الدول الأفريقية المشاركة في البطولة القارية المقامة على أرض ، مشيرا إلى أن تلك البداية تنبئ عن حصد المزيد من الميداليات.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الأولى في تاريخها عقب ضم السامبو ضمن لجان عمل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتقام البطولة بنظام الفقاعة الطبية وفقا للإجراءات المتبعة في الأحداث الرياضية للحد من انتشار المستجد، ويتواجد في البطولة أعضاء الاتحاد الدولي للسامبو.

ويشارك في المنافسات 18 دولة وهم مصر الدولة المستضيفة وكل من المغرب، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، تونس، موريتانيا، توجو، مالي، النيجر، غينيا، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، نيجيريا، بنين.

المصرى اليوم

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