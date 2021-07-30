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كارتيرون يخوض ودية ضد المجد السكندري بالتشكيل الأساسي

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كارتيرون يخوض ودية الزمالك ضد المجد السكندري بالتشكيل الأساسي كارتيرون يخوض ودية ضد المجد السكندري بالتشكيل الأساسي

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي كارتيرون، على خوض مباراة المجد السكندري، بالتشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباريات الدوري، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، بعد فترة التوقف والمعسكر الذي دخله الفريق في مدينة الإسكندرية.

ويخوض الزمالك إحدى مبارياته الودية، غداً السبت، أمام فريق المجد السكندري، خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية الأولى أمام منتخب القسم الثاني، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز فيها الزمالك بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودي مساء الخميس، وفاز بها الفريق أيضا بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الفريق يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوض ٢٧ مباراة.

المصرى اليوم

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