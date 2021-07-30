مشاهير الفن يحتفون بأغنية فريق واما الجديد «نجمة معدية»

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حرص عدد من نجوم الفن على الإشادة بأغنية فريق واما الجديدة «نجمة معدية» التي تم طرحها على يوتيوب منذ يومين.

وكتب تامر حسني عبر إنستجرام: «ألف مبروك لأصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسرڤاتوار.. حبايب قلبي نجوم فريق واما وألف مبروك نجوم ريكوردز الغاليين والمنتج الكبير ياسر خليل بالتوفيق والنجاح».

فيما كتب أكرم حسني: «مبروك لكل إخواتي وحبايبي على الأغنية الخطيرة وهتكسر الدنيا إن شاء الله».

كما حرصت منى زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي على الإشادة بالأغنية وتفاعلوا معها من خلال خاصية الاستوري بموقع إنستجرام.

وحققت أغنية «نجمة معدية» نجاحا كبيرا منذ طرحها وتخطت مشاهدتها أكثر من مليون ونصف المليون على مدار يومين، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، وأحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، «شمس بحر»، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج «John perez».