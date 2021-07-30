الأهلي يعلن سرقة حساب مترجم موسيماني على فيسبوك

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تعرض حساب الدكتور عمرو محب، مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للسرقة، وجارٍ العمل على استعادة الحساب.

وقال الدكتور عمرو محب، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن كل ما يكتب على حسابه ليس له أي علاقة به، ولا يعلم عنه شيئًا، وكلام عار تمامًا عن الصحة.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي قد أعرب عن سعادته بالفوز على أسوان مساء أمس الخميس بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أسوان: «المباراة كانت فرصة لكي نقدم ردا داخل الملعب في تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل مثالي ينتهي بتسجيل الأهداف، كما حدث في هدف والتر بواليا الثالث، وهو نفس الأمر الذي تعرضنا له في المباريات الأخيرة التي شهدت استقبال شباكنا أهدافًا من هجمات مرتدة».

وأضاف أن الهدف الثاني جاء في توقيت جيد، مما ساعد كثيرًا في حسم المباراة لصالح الأهلي.

وأوضح: «حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر. ونجحنا في حصد النقاط الثلاث وسجلنا ثلاثة أهداف، وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضين عن المباراة».

وتابع موسيماني: «بواليا سجل في الدقائق الأخيرة في المباراة مثلما فعل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي، وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف».

وقال: «منحت كهربا فرصة المشاركة في آخر ثلاث مباريات وهو اليوم في زيادة فنية وبدنية، وأحرز هدفًا بمساعدة الشحات».

وأضاف أن محمد شريف سجل اليوم هدفًا ولكنه مرهق، ولهذا يتمنى أن يحصل اللاعبون على الراحة المناسبة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التغييرات التي قام بها خلال مباراة أسوان كان هدفها منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمود وحيد وسعد سمير ومحمود متولي، لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل مع اكتساب المزيد من حساسية المباريات.