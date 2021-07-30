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إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها

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إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها إنجاز واستخدام أمثل.. "كفاءة الإنفاق" تكرم "الدفاع" لتميز مبادراتها
استعراض لما تم خلال النصف الأول من عام 2021م ضمن الخطط

إنجاز واستخدام أمثل..

كرمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وزارة الدفاع؛ تقديرًا لجهود الوزارة في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق والعمل على استدامته.

ومثل وزارة الدفاع مساعد الوزير للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثل هيئة كفاءة والمشروعات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ما تم إنجازه في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامته خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق؛ سعيًا لتحقيق رؤيته من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.


حضر حفل التكريم فريق برنامج كفاءة الإنفاق في وزارة الدفاع، وفريق القطاع العسكري في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، وتهدف لتحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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