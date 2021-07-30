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الكشف الطبي علي ١٢٠٠ مريض ضمن مبادرة نور حياة بكفر الشيخ

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شهدت قرى وعزب مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء الكشف الطبي بالمبادرة الرئاسية «نور الحياة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بالإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية.

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال المبادرة الرئاسية «نور حياة» يومي الخميس والجمعة بمركز شباب سنهور المدينة دسوق وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بقرية سنهور والقرى المجاورة، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

قال عبدالستار، إنه تم إجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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