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خالد عيد يكشف موقفه من البقاء مع غزل المحلة الموسم المقبل

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خالد عيد يكشف موقفه من البقاء مع غزل المحلة الموسم المقبل خالد عيد يكشف موقفه من البقاء مع غزل المحلة الموسم المقبل

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كشف خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم أحسم حتى الآن قراري بشأن الاستمرار مع زعيم الفلاحين في الموسم الجديد من عدمه، وتركيزنا في الفترة الحالية على تقديم نتائج جيدة في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري».

وأضاف: «القرار النهائي بشأن استمراري من عدمه، سأتخذه في نهاية الموسم الجاري، ولن أعلن عن أي قرار في التوقيت الحالي حتى لا يؤثر على اللاعبين».

يذكر أن غزل المحلة يستعد لمواجهة ، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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