خالد عيد يكشف موقفه من البقاء مع غزل المحلة الموسم المقبل

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كشف خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال خالد عيد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم أحسم حتى الآن قراري بشأن الاستمرار مع زعيم الفلاحين في الموسم الجديد من عدمه، وتركيزنا في الفترة الحالية على تقديم نتائج جيدة في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري».

وأضاف: «القرار النهائي بشأن استمراري من عدمه، سأتخذه في نهاية الموسم الجاري، ولن أعلن عن أي قرار في التوقيت الحالي حتى لا يؤثر على اللاعبين».

يذكر أن غزل المحلة يستعد لمواجهة الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.