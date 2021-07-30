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شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
رداً على متداول لتجمع مخالف في مكان بري

شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف ومشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وجرى تحرير 29 مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم 13 مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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