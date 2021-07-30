وفد«محلية النواب» في «الدقهلية» يطالب بالانتهاء من «دائري السنبلاوين».. والمحافظ يعد برفع جميع مقالب القمامة

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تفقد وفد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، مشروع إنشاء الطريق الدائري حول السنبلاوين.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب، محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والأعضاء محمد رضا البنا، وزكي عباس، وعمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبدالرحيم الغول..

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب السنبلاوين وتمي الأمديد، إن الطريق الدائري يربط من طريق المنصورة حتى خارج السنبلاوين على طريق الزقازيق، بطول 7 كم، وهو مخطط منذ عام 2007، ومنذ ذلك الوقت لم يوفر له أي اعتمادات مالية، إلا في العام المالي 2020/2021، تم اعتماد مبلغ 350 مليون جنيه، وينتهي المرحلة الأولى عند طريق الزقازيق بطول 34 كم من السنبلاوين حتى الزقازيق، والمرحلة الثانية حتي الطريق الإقليمي.

واضاف: «كان من المفترض أن ينتهي في 30/6/2021، ولكن لم يحدث، والموعد الآخر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، ونحتاج إلى الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري عند السنبلاوين حتى الزقازيق لحل الأزمة الموجودة، ومن المقرر إنشاء نفق من هذا الطريق بطول 180 متر، وعرض 2 متر وارتفاع 3 متر».

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «من خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة، تلاحظ أن الأنفاق التي تمر من السكة الحديد أو الطرق مهمة للاستخدام، مطالبا بضرورة مراجعة موقع النفق والارتفاعات التي تحقق للأهالي الغرض في الاستخدام، واضاف :» هذه الانفاق ليست نفق مشاة، ولكنها أنفاق خدمة ومشاة، ولاستخدامات الأهالي من دواب ومواشي أو مركبات، والسلالم في مثل هذه الطرق لا تصلح،و الأهالي يطلبون بأن يتم الردم «.

وتابع: «التجارب أثبتت أن الإنفاق على مثل هذه الأمور إذا لم تتوافق في الاستخدام مع رغبة الناس لا تحقق الغرض منها، مؤكدا للأهالي أن مطالبهم ستأخذ بعين الاعتبار» .

فيما طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الطريق الدائري حول السنبلاوين، وأن يتم إنشاء النفق في المكان الذي يطلبه المواطنين، بما يحقق الغرض والأهداف من الإنشاء.

كما استمع وفد اللجنة لمشكلة مقلب قمامة بمنطقة الطيارة بالسنبلاوين والذي يقع على مساحة 2 فدان، وبه ما يقرب من 125 ألف طن قمامة.

و طالب الأهالي بضرورة رفع القمامة واستغلال المساحة في إقامة مجمع خدمات لصالح المواطنين بالمنطقة.

و أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم رفع كافة المقالب على مستوى المحافظة وعددها 11 مقلبا.

وأشار إلى الانتهاء من نقل 4 مقالب ومتبقي 7 فقط،، واضاف أنه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من نقل القمامة من هذه المقالب إلى المدفن الصحي بالمحافظة.

و تابع أنه بالنسبة لمقلب منطقة الطيارة سيتم تخصيص الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية وغيرها وفقا لاحتياجات المنطقة من خدمات.