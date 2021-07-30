أخبار عاجلة

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية

Print
إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء (واس).

وذكر التحالف: «استمرار تهديد المليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر».

وتابع: «جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب»

يأتي ذلك بعد أن تعرضت سفينة إسرائيلية اليوم لهجوم قبالة السواحل العمانية في بحر العرب، ما اسفر عن سقوط قتيلين.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله، إن إيران مسؤولة عن هجوم مميت على سفينة قبالة عُمان، مشيراً إلى أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت في وقت سابق، إن السفينة التي تم استهدافها في بحر العرب هي سفينة تجارية إسرائيلية، والتحقيق جارٍ حتى اللحظة.

وبحسب الأنباء القادمة من إسرائيل، فإن السفينة المستهدفة تدعى «مرسر ستريت»، وهي بملكية جزئية إسرائيلية لرجل الأعمال أيال عوفر والتقديرات في إسرائيل ترجح أن الهجوم تم بفعل الحرس الثوري الإيراني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل