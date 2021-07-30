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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف: «استمرار تهديد المليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر».

وتابع: «جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب»

يأتي ذلك بعد أن تعرضت سفينة إسرائيلية اليوم لهجوم قبالة السواحل العمانية في بحر العرب، ما اسفر عن سقوط قتيلين.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله، إن إيران مسؤولة عن هجوم مميت على سفينة قبالة عُمان، مشيراً إلى أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت في وقت سابق، إن السفينة التي تم استهدافها في بحر العرب هي سفينة تجارية إسرائيلية، والتحقيق جارٍ حتى اللحظة.

وبحسب الأنباء القادمة من إسرائيل، فإن السفينة المستهدفة تدعى «مرسر ستريت»، وهي بملكية جزئية إسرائيلية لرجل الأعمال أيال عوفر والتقديرات في إسرائيل ترجح أن الهجوم تم بفعل الحرس الثوري الإيراني.