أخبار عاجلة

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

نهائي روسي خالص في مسابقة التنس للزوجي المختلط فى دورة طوكيو

Print
نهائي روسي خالص في مسابقة التنس للزوجي المختلط فى دورة طوكيو نهائي روسي خالص في مسابقة التنس للزوجي المختلط فى دورة طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ضمنت تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة المضرب للزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية طوكيو 2020.

وسيكون النهائي روسيا خالصا، بعد أن تأهل إلى مباراة الصراع على الذهب كل من الثنائي الروسي، يلينا فيسنينا وأصلان كاراتسيف، وأنستاسيا بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف.

وجاء تأهل فيسنينا وكاراتسيف إلى النهائي بعد فوزهم على الثنائي الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش ونينا ستويانوفيتش، بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 7-6 و7-5.

فيما كان تأهل بافليوتشينكوفا وروبليوف إلى النهائي أصعب، فبعد خسارتهما للمجموعة الأولى أمام الثنائي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز بنتيجة 7-5، قلبا النتيجة رأسا على عقب بفوزهم بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-4 وبعدها بالشوط الفاصل والحاسم (تايبريك) بنتيجة 13-11.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا

مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا