«الهجرة» ترد على استفسارات المصريين بشأن جوازات السفر والجنسية الثانية وشهادات الميلاد

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في إطار إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لفيديوهات تعريفية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج الأوراق الثبوتية وسن التجنيد، يجيب اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة والخبير في شؤون الجوازات والهجرة والجنسية، في رابع هذه الفيديوهات على استفسارات وتساؤلات المصريين بالخارج فيما يتعلق بموضوعات «الهجرة، والجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد» وكل الأوراق الثبوتية.

وردا على سؤال مواطنة تقيم في الكويت حاليا، وتريد تجديد جواز سفر ابنتها وقدمت الطلب للحصول على جواز السفر، وتريد العودة لمصر قريبا وقد لا يسعفها الوقت لتسلم الجواز قبل ميعاد العودة لمصر، قال درغام: «يجوز حتى إذا كان جواز السفر المصري منتهي، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصري أو المنافذ البرية والبحرية دون أي مشكلة، ويتم أخذ إقرار على الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد».

كما تساءلت إحدى الأسر المصرية في الخارج حول رغبة ابنتها التي لا تملك شهادة ميلاد مصرية، وأجاب درغام أنه يمكن من خلال شهادة الميلاد الأجنبية استخراج واحدة مصرية عبر إرسال الأولى إلى أحد الأقارب في مصر حتى الدرجة الثالثة، وإرسالها إلى حيث تقيم الأسرة في الخارج بعد ذلك بأي من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أنه بمجرد ثبوت الجنسية للأب والأم يعطي ذلك الحق لهم في اصطحاب الابن أو الابنة إلى مصر من خلال شهادة الميلاد الأجنبية بصفتها مصرية، والأجنبي يدفع 25 دولار في المطار رسوم التأشيرة.

فيما تساءلت مواطنة ولدت في ليبيا ومقيمة هناك، عن رغبتها في استخراج جواز سفر مصري رغم أنها لا تمتلك بطاقة رقم قومي، وأجاب درغام: «إذا كان لديها شهادة ميلاد يمكنها استخراج جواز سفر كأمر استثنائي لأبناء المصريين في الخارج، في حين الموجودين في مصر يجب أن يكون لديهم بطاقة رقم قومي».

كما ذكر مستشار وزير الدولة للهجرة أنه في حال إذا كان المواطن متمتعًا فعلًا بالجنسية الأجنبية، فعليه أن يقوم بإرفاق صورة من جواز سفره الأجنبي الساري مع الطلب، ويتم تحويله من الجوازات إلى وزارة الداخلية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية لاستصدار قرار من وزير الداخلية للموافقة لمقدم الطلب بحمل جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وفي نفس السياق، أوضح درغام أن مقدم طلب الحصول على الجنسية الثانية يمكنه أن يرفق مع الطلب رقمه الثلاثي العسكري، وهو مرفق مع شهادة الميلاد المستخرجة، حيث على طالب شهادة الميلاد أن يطلب معها الرقم الثلاثي العسكري، فيطبع الرقم معها مباشرة، مضيفا أنه عقب موافقة وزير الداخلية على طلب الجنسية الثانية، تمنح وزارة الهجرة حامل الجنسية الأجنبية خطابًا موجهًا إلى وزارة الدفاع للاستفادة من قرار وزير الدفاع المصري بإعفاء مزدوجي الجنسية من التجنيد، إما بالتأجيل أو الإعفاء النهائي.

وكانت قد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج استخراج الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج.