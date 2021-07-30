محافظ بورسعيد يتعرف على آراء المواطنين حول الأعمال التنموية بالمحافظة ومقترحاتهم

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حرص اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد، على الالتقاء بعدد من المواطنين عقب صلاة الجمعة، للتعرف على آرائهم حول الأعمال التنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وقياس رضا الشارع البورسعيدى ومقترحاته لمزيد من التطوير، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ورئيس حى العرب .

وقام «محافظ بورسعيد» بجولة تفقدية، حيث طالب المحافظ أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الاشغالات التي تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين في كافة القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام .

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير في كافة المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق وتسهيل الحركة للمواطنين، لافتا أن شارع الثلاثينى شهد اعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة باعتباره من الشوارع الحيوية بالمحافظة، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالوعى بجهود الدولة والأجهزة التنفيذية والتى تعمل ليلا ونهارا من أجل المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مؤكدا ضرورة التزام كافة المحلات بالمساحات المقررة وإزالة اشغالات الطريق التي تسبب الاذدحام ومنع عودتها مرة أخرى.