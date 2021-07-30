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وكيل «صحة الشرقية» يجازي طبيب وممرضة ومشرفي التغذية بمستشفى الحسينية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بزيارة مفاجئة لمستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، كما تم التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والأقسام الحرجة، وقام بالاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الطبية، وحرص على الإستماع إليهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.

وخلال زيارته تلاحظ وجود مريض بالأقسام الداخلية، تأخر الطبيب المعالج في توقيع الكشف الطبي عليه، وتأخر الوجبة الغذائية الخاصة به، وعلي الفور تم استدعاء طبيب آخر لتوقيع الكشف الطبي على المريض، ووجه وكيل الوزارة بمجازاة الطبيب والممرضة بالقسم، والمشرفين على التغذية ومطبخ المستشفي، وشدد على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة على الأقسام الطبية، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما أكد على تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بالسجلات الطبية الخاصة بالمرضي.

كما شدد وكيل الوزارة على الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالكهنة الموجودة بالمستشفي، مؤكدا على تكثيف أعمال التطهير والجرد والتعقيم اليومي بكافة أقسام المستشفي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع مدير إدارة المستشفيات ومدير التخطيط وإدارة المستشفي، ناقش خلاله نقل بعض الخدمات الطبية للمركز الطبي بالحسينية بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم الابتدائي له، وذلك للبدء في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وناقش مع إدارة المستشفي خطة العمل، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد ١٩، وبحث المعوقات التي تؤثر على سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.

المصرى اليوم

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