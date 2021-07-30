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الطيران المدني توافق لإحداى الشركات الروسية على تسيير رحلاتها للغردقة وشرم الشيخ

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وافقت سلطة الطيران المدني لإحدى شركات الطيران الروسية على تسيير رحلات جوية إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، بعد وضع جداول التشغيل الخاصة بها،، ابتداء من 9 أغسطس المقبل، بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية، وفقًا للقرار الذي اتخذته موسكو، بعودة الطيران بشكل كامل بين وروسيا.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الموافقة الصادرة من سلطة الطيران المدني، وأن أولى شركات الطيران الروسية التي حصلت على موافقات لتسيير رحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، هي الخطوط الجوية الروسية FV، ووضعت جدول لتشغيل رحلاتها من 9 أغسطس حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ووفقًا لجدول التشغيل، تقوم الخطوط الجوية الروسية FV بتشغل رحلاتها الجوية إلى كلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، من مطار شيريميتيفو الدولي، الواقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، على متن طائراتها من طراز بوينج B747/400، وستسيّر 5 رحلات أسبوعيًا من مطار شيريميتيفو الدولي، إلى كلا من مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، خلال أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، والسبت، والأحد، لنقل السياح الروس.

ويستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات الروسية التي تحمل رقم FV5633، في تمام الساعة السادسة صباح يوم 9 أغسطس المقبل، وفي نفس التوقيت تصل الرحلة رقم FV5631 إلى مطار الغردقة، قادمتين من مطار شيريميتيفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو.

المصرى اليوم

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