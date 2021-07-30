مصرع عامل قتله سباك للخلاف على إصلاح تلفيات بالأقصر

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لقى عامل مصرعه، في منطقة نجع أبوعربي بقرية الحبيل التابعة لمركز البياضية جنوب الأقصر، والعثور على جثته ملقاة وسط الزراعات بدائرة المركز.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر إخطار من مركز شرطة الاقصر، يفيد بالعثور على جثة مواطن يدعى «أحمد .ب.أ»، 41 عاماً، به جرح قطعي بفروة الرأس، بعد بلاغ من الأهالي بالعثور عليه بأرض زراعية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر العام، لحين انتداب الطب الشرعي .

وتبين من التحريات أن المجني عليه طلب من السباك صيانة عدد من التلفيات بمنزله، وأن السباك لم يقم بالإصلاح على الوجه الأكمل، حيث تردد المجني عليه على منزل السباك أكثر من مرة وحدثت مناوشات جانبية بينهما، أسفرت عن قيام المجني عليه بضرب ابن السباك والتعدي بألفاظ خارجة على أهلية السباك الذي لم يكن متواجدا بمنزله.

وفور علم السباك بما تم تربص بالمجنى عليه في إحدى الزراعات القريبة من المنزل، وعقب مرور المجني عليه، انهال السباك من الخلف بالضرب بعصا خشبية على راْسه ولاذ بالفرار هاربا قبل اكتشاف الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، كثفت مباحث المركز البحث بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي حيث تمكنوا من إلقاء القبض على السباك الذي يدعي «سعيد .م» 41 عاماً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإرشاده عن العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

تم تحرير المحضر، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.