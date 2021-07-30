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هجوم على مقر الأمم المتحدة غرب أفغانستان ومقتل حارس واحد على الأقل

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هجوم على مقر الأمم المتحدة غرب أفغانستان ومقتل حارس واحد على الأقل هجوم على مقر الأمم المتحدة غرب أفغانستان ومقتل حارس واحد على الأقل

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قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من «عناصر مناهضة للحكومة» مما أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان أن «المنطقة المحيطة بهرات التي يقع فيها المجمع كانت مسرحا للقتال اليوم بين طالبان والقوات الحكومية». وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تسعى على وجه السرعة إلى تكوين صورة كاملة عن الهجوم وتجري اتصالات بالأطراف المعنية.

ولم يتضح على الفور من الذي هاجم المجمع.

المصرى اليوم

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