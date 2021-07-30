أخبار عاجلة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صبيا.. 58 برنامجًا و704 ساعات تدريبية تنتظر شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

Print
ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

صبيا.. 58 برنامجًا و704 ساعات تدريبية تنتظر شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أطلقت إدارة تعليم صبيا خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي 1442 الذي ينطلق الأحد ٢٢-١٢-١٤٤٢ ويستفيد منه شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بحسب الضوابط والشروط التي تضمنتها المرحلة الرابعة والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر، حيث تم إتاحة التسجيل في البرامج بداية من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من ذي الحجة عبر رابط منصة التدريب الصيفي (https://str.edu.sa).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، أن خطة التدريب الصيفي لتعليم صبيا للبنين والبنات تحتوي على ٥٨ برنامجًا، وتغطي ٧٠٤ ساعات تدريبية و١٧٧ يومًا تدريبيًا، ويقدمها ٥٨ مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي، إلى أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية بحضور كامل الساعات التدريبية بالبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب، وألا يزيد عدد البرامج التدريبية عن برنامج واحد في اليوم الواحد.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وإتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ إضافة للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، مؤكدًا على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني"

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني"

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!