مسؤول إسرائيلي لـ«القناة الـ13 العبرية»: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلة نفط ببحر العرب

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اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط، اليوم الجمعة، في بحر العرب، قبالة سواحل عُمان، بحسب ما نقلت القناة 13 العبرية.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على سفينة «ميرسر ستريت»، التي تديرها شركة إسرائيلية.

وقتل اثنان من طاقم ناقلة النفط، التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، في الهجوم.

ولقي اثنان من أفراد طاقم سفينة مصرعهما في هجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، الخميس، وفقًا لبيان نشرته شركة زوديال ماريتايم الإسرائيلية، المُشغلة للناقلة عبر تويتر.

وقالت شركة زودياك ماريتايم في بيان الجمعة: «أسفر الحادث الذي وقع على متن السفينة M / T Mercer في 29 يوليو عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة: مواطن روماني ومواطن بريطاني».

وأضاف البيان أن زودياك ماريتايم تعمل مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات مع استمرار التحقيقات.

في بيان سابق، أكدت الشركة «وجود حادث قرصنة مشتبه به على متن ناقلة المنتجات».