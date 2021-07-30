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حمله موسعه للنظافه والتجميل لمدينة دسوق (صور)

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شهدت مدينة دسوق، تحت اشرف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس المركز والمدينة، منذ الصباح الباكر حملات نظافة وغسيل الأرصفة والنظافة بالحدائق العامة والميادين ورفع كفاءة حرم وميدان المسجد الدسوقي، واستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة ‏‏‏‏، وذلك لاستقبال رواد المدينة في سياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى أعمال النظافة اليومية ورفع صناديق القمامة وتطهيرها وعودتها مرة أخرى في إطار تنشيط السياحة الداخلية للمدينة.

وفى سياق متصل قام حي شمال بحملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضي الفضاء، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة أحمد عيسى، نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة، والمحاسب أحمد سلطان بحضور رئيس حى جنوب وليد فاروق، وأشرف داود رئيس حي شمال.

دسوق
دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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