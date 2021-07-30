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مباحثات سودانية اريترية حول الأزمة السياسية في إثيوبيا

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مباحثات سودانية اريترية حول الأزمة السياسية في إثيوبيا مباحثات سودانية اريترية حول الأزمة السياسية في إثيوبيا

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء أمس الخميس مستشار رئيس جمهورية إريتريا للشؤون السياسية يماني قبراب، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح.

وتلقى رئيس الوزراء السوداني رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطور الأوضاع بالإقليم، خصوصاً بالجارة إثيوبيا.

وتأتي هذه الرسالة عقب سلسلة من الاتصالات التي شرع فيها رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للايقاد، خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء دول الإيقاد والقادة الأفارقة حول الأوضاع بالجارة إثيوبيا وضرورة حشد الدعم الإفريقي ودعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية وسياسية بإثيوبيا بما يضمن وحدة إثيوبيا وبما يتوافق مع رغبة الشعب الإثيوبي، مع أولوية مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة.

ووجه للدكتور حمدوك الشكر للوفد الإريتري، مؤكداً على التزام السودان والإيقاد ببذل كافة الجهود التي تؤدي للاستقرار الإقليمي، وبما يدعم أجندة السلام بالمنطقة.

المصرى اليوم

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