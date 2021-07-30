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في أول لقاء لهما بعد برونزية طوكيو.. «هداية ملاك» و«سيف عيسى» في ضيافة منى الشاذلي

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في أول لقاء لهما بعد برونزية طوكيو.. «هداية ملاك» و«سيف عيسى» في ضيافة منى الشاذلي في أول لقاء لهما بعد برونزية طوكيو.. «هداية ملاك» و«سيف عيسى» في ضيافة منى الشاذلي

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في أول ظهور لهما، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي اليوم الجمعة أبطال في التايكوندو بأولمبياد طوكيو 2021 «هداية ملاك» و«سيف عيسى» في برنامج «معكم منى الشاذلي» في تمام الساعة التاسعة.

ونشرت صفحة البرنامج أمس على الفيسبوك لـ برومو الحلقة، معلقة «انتظرونا غدا مع ابطال اولمبياد طوكيو 2021 في معكم منى الشاذلي».

وحققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجيميكفيرسون بنتيجة 17- 6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

فيما حقق اللاعب سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.

المصرى اليوم

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