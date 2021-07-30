حملات مكبرة للنظافة العامة.. واستمرار تركيب وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز المنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة التعديات، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة وإزالة المخلفات بحي جنوب المدينة، وقريتي حلوة وبردنوها، كما بدأت الوحدة المحلية في مشروع تجهيز وتجميل الطريق الزراعي من بديني حتى مدخل مطاى .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها اليومية في أعمال النظافة ورفع المخلفات، ونفذت حملة نظافة في قرية بنى محمد سلطان وعزبة جارحى، وعمارات الأوقاف، وطريق مصر أسوان الزراعى، وقرية صفط الخمار، ودمشاو هاشم، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي، كما تم تركيب 10 لمبات ليد جديد بقرية كوم أبوالنور، وتركيب 10 كشافات ليد بالطريق الدائري، وصيانة 15 كشاف بطريق مساكن ماقوسة حتى طريق المحولات غربا إلى طريق المحيط الغربى، كما تم إزالة وإيقاف أعمال بناء بحي وسط المنيا.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، تنفيذ الحملات اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات، فتم عمل حملات نظافة بالوحدة المحلية لقرية عطف حيدر، والوحدة المحلية لقرية بنى عامر، وفى مركز ومدينة بنى مزار تم عمل حملة للنظافة بنطاق الوحدة المحلية بابوجرج وقرية صفط ابوجرج.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة لأعمال النظافة بقرية طحا العمودين، ومداخل ومخارج القرية، كما تابعت أعمال صيانة الكشافات قرية اطسا البلد حتى طريق عزبة الفرنساوى وصولا إلى البيهو.