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السيطرة على حريق بمصنع للصباغة في شبرا الخيمة (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع للصباغة، بحى غرب شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بنشوب حريق بمصنع للصباغة بمنطقة بيجام بحى غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المصنع ملك المدعو «س.ع»، ومكون من ثلاثة طوابق وأن الحريق شب بالطابق الثاني العلوي وهو عبارة عن مخزن.

تم الدفع بـ 5 سيارات للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد المناطق المجاورة بدون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

حريق مصنع الصباغه بشبرا
حريق مصنع الصباغه بشبرا
حريق مصنع الصباغه بشبرا

المصرى اليوم

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