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جى بي سي نيوز - : تحت رعاية رئيس مجلس النواب النائب المحامي عبد المنعم العودات وبحضور وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزيرة الاعلام الأسبق جمانة غنيمات والنائب السابق وفاء بني مصطفى عقد في مجلس النواب مؤخرا ورشة عمل لملتقى البرلمانيات الاردنيات برئاسة النائب ميادة شريم وحضور عضوات الملتقى بشأن تمكين المرأة السياسية إعلاميا ، وذلك بمبادرة من مؤسسة مسارات الاردنية ومؤسسة فريدريش إيبرت .

المدينة نيوز سبق وبثت مداخلات المشاركين والمشاركات ، ونبث تاليا تسجيلا كاملا لجلسة الافتتاح ..

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا