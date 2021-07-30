جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون للتدريب على تعلم الحرف والصناعات اليدوية

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وقع الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين مركز الحرف اليدوية بالجامعة ومؤسسة المني للتنمية، وتمثلها مني صدقي مازن رئيس مجلس المؤسسة، وذلك في مجال التدريب على تعلم الحرف والصناعات اليدوية والبيئية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور فهيم فتحي عميد كلية الآثار، والدكتورة ريهام محمد مدير مركز الحرف والصناعات البيئية بالجامعة، والدكتورة صفاء عمر أمين الصندوق بالمؤسسة.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج- بحسب بيان صحفى اليوم للجامعة- أن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية واستغلال الموارد البيئية، وذلك من خلال التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بكلية الآثار بالجامعة، ومؤسسة المني في مجال التدريب وصقل المهارات، من أجل خلق فرص عمل جديدة، وتسليط الضوء على الأهمية الإقتصادية، والإجتماعية، والسياحية الناتجة من أنشطة تلك الحرف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون نص على اختيار قريتي «الشيخ مكرم» و«سعد الله» بمركز سوهاج لتدريب السيدات والفتيات على عدد من المشروعات الحرفية واليدوية، بإعتبارهما من القري الأكثر احتياجًا والأكثر في نسبة البطالة، لافتاً إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات استكشافية لهذه القري، بغرض التوعية واختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة لهم.

وقالت منى صدقي مدير المؤسسة، أن إدارة المؤسسة حرصت على التعاون مع الجامعة بإعتبارها بيت خبرة وتمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات العلمية والعملية، مشيرة إلى أنه سوف يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية تحت إشراف الجامعة من أجل إعادة رسم خريطة الصناعات اليدوية لتحتل المكانه اللائقة بها.

وأضافت الدكتور ريهام محمد مدير مركز الحرف اليدوية بالجامعة، أنه طبقاً لبنود البروتوكول سوف يتم تقييم نتائج التدريبات التي تم تنفيذها بالتعاون بين المركز والمؤسسة بواسطة لجنة من الطرفين، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم برامج تدريبية أخرى للمتميزين في مجالات ريادة الأعمال والتسويق، ومعرفة أماكن شراء الخامات والمورديين لكل حرفة.