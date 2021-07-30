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«الأعلى للمستشفيات الجامعية» يطلق «قدم صحيح» لتوفير العلاج بالمجان لمرضى السُكري الغير قادرين

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«الأعلى للمستشفيات الجامعية» يطلق «قدم صحيح» لتوفير العلاج بالمجان لمرضى السُكري الغير قادرين «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يطلق «قدم صحيح» لتوفير العلاج بالمجان لمرضى السُكري الغير قادرين

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إطلاق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة «قدم صحيح»، لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى في 14 مستشفى جامعي بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة «صُناع الخير للتنمية»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.

وتهدف مبادرة «قدم صحيح» إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لمرضى «القدم السُكري» غير القادرين، لتعزيز القدرة على حماية المرضى من بتر القدم، وكذلك تنظيم حملات مُوسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السُكري والحماية من بتر القدم السُكري.

وفي هذا الإطار، وقع د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، بحضور د. محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة «صُناع الخير للتنمية».

جدير بالذكر أنه يوجد في نحو 9 مليون مواطن مصاب بمرض السكر، ومُعرض منهم حوالي 10% لبتر القدم بسبب مُضاعفات القدم السُكري، ولأن العلاج العالمي الذي اكتُشف مُؤخرًا ويعمل على الحماية من بتر القدم السُكري مُكلف للغاية ويُمثل عبئًا شديدًا على مرضى القدم السُكري غير القادرين، فإن المبادرة ستعمل على توفير هذا العلاج بالمجان لغير القادرين.

المصرى اليوم

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