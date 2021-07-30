الأهلي يُمدد عقد أكرم توفيق لـ2025 بعد عودته من الأولمبياد

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أستقر مسؤولو النادي الأهلي على تمديد عقد أكرم توفيق نجم وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين اضافيين، حيث ينتهي عقده موسم 2023 ليتم الاتفاق على إضافة موسمين في عقده مع تعديل القيمة المادية التي يحصل عليها:

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع أكرم توفيق فور عودته من المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو لتوقيع العقود.

ويتقاضى أكرم توفيق سنوياً مبلغ 2 مليون و800 الف جنيه، إلا أن إدارة الأهلى ترغب في رفع قيمة عقده لـ5 ملايين جنيه سنوياً لتعويضه عن رفض عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخراً، ولإقناعه بالاستمرار داخل النادي وصرف النطر عن فكرة الاحتراف في المستقبل القريب.