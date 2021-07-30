بعد انتهاء المشاركة فى طوكيو 2020.. تعرف على نتائج السباحة المصرية فى الأولمبياد

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أنهت السباحة المصرية مشاركتها في أولمبياد طوكيو ويستعد اللاعبون لمغادرة اليابان والعودة إلى أرض الوطن بعد مشاركتهم في البطولة وجاءت نتائج أبطالنا كالآتي :

- المركز ١٤ لمروان القماش في سباق ٤٠٠ متر حرة بزمن ٣:٤٦:٩٤ دقيقة

- المركز ١٦ لمروان القماش في سباق ٨٠٠ متر حرة بزمن ٧:٥٢:٧٦ دقيقة

- المركز ١٦ ليوسف رمضان في سباق ١٠٠ متر فراشة في نصف النهائي بزمن ٥٢:٢٧ ثانية في نصف النهائي.

بعد احتلاله المركز ١٤ في التصفيات بزمن ٥١:٦٧ ثانية «رقم مصري جديد»

- المركز ٢٠ لفريدة عثمان في سباق ١٠٠ متر فراشة بزمن ٥٨:٦٩ ثانية

- المركز ٢٤ لفريدة عثمان في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٥:١٣ ثانية

- المركز ٢٤ لعلي خلف الله في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٢:٢٢ ثانية

- المركز ٣٠ لعلي خلف الله في سباق ١٠٠ متر حرة بزمن ٤٩:٣١ ثانية

- المركز ٣٣ لفريدة عثمان في سباق ١٠٠ متر حرة بزمن ٥٥:٧٤ ثانية

بذلك تصبح السباحة هي عاشر الألعاب التي أنهت مصر منافساتها في الأولمبياد من أصل ٢٤ لعبة

«القوس والسهم- الملاكمة- الريشة الطائرة- الجودو- التجديف- السباحة- الشراع- التايكوندو- التنس- الترايثلون»