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للخلاف على أولوية المرور..ضبط عامل أصاب آخر بأعيرة خرطوش في سوهاج

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للخلاف على أولوية المرور..ضبط عامل أصاب آخر بأعيرة خرطوش في سوهاج للخلاف على أولوية المرور..ضبط عامل أصاب آخر بأعيرة خرطوش في سوهاج

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تمكنت اليوم مباحث مركز طما في شمال محافظة سوهاج، من ضبط عامل أطلق أعيرة خرطوش من سلاح نارى بحوزته على آخر فأصابه، بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور بالطريق العام.

تلقى اللواء محمد شرباص مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الدرديري. ح. ع «62 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالفخذ والساعد الأيسر وإشتباه كسر بالساعد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وقرر نجله أحمد. أ. ح «26 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء سير والده بذات الناحية أصابه طلق خرطوش طائش لا يعلم مصدره مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، إلى عدم صحة ما جاء بأقوال نجل المصاب، وأن وراء إرتكاب الواقعة محمود. م. ح «33 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن «فرد خرطوش محلي الصنع»، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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