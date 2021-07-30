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حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

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تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي السويسري نافارو

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.

وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًا استمر لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًا بتحكيم مباراة ودية بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.

وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات، حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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