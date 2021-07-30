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أرمينيا: الكونجرس الأمريكي وافق علي تعديل مشروع قانون بوقف المساعدات لأذربيجان

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أرمينيا: الكونجرس الأمريكي وافق علي تعديل مشروع قانون بوقف المساعدات لأذربيجان أرمينيا: الكونجرس الأمريكي وافق علي تعديل مشروع قانون بوقف المساعدات لأذربيجان

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وافق مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي على تعديل قدمه العضو فرانك بالوني يوقف فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان، وفقًا لما ذكرته اللجنة الوطنية الأرمينية الأمريكية.

وقال عضو الكونجرس، فرانك بالوني، إن الأعمال الأذربيجانية، التي وصفها بـ«الاستفزازية» في قسم كيفاركونيك من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، أمس الأول، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أرمن، تعني أن العاصمة باكو لديها جزء من خطة للاستيلاء على الأراضي الأرمينية وتعطيل الديمقراطية في البلاد.

وحذر من أنه في حالة استمرار تجاهل هذا العدوان فسيواصلون الهجمات بنتائج مميتة.

وتضمن مشروع النائب عدم تقديم أي تمويل لأذربيجان من خلال التدريب الدولي للتعليم العسكري، وكذلك من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا، في 27 سبتمبر الماضي، وتوقفت في 10 نوفمبر الماضي برعاية روسية.

المصرى اليوم

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