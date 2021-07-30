بالخطوات.. تعرف على كيفية استخرج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة

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في الأول من يوليو الجاري، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق القرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 والخاص بالشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين وفق محددات الدخل التي أقرها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بواقع 2400 جنيه للمرتب بدلا من 1500 التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017، وبالنسبة للمعاش 1500 جنيه بدلا من 1200.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمر لن يقتصر على استخراج بطاقات جديدة ولكن سيتطرق إلى من لديهم بطاقات وينطبق عليهم الشروط سيمكنهم رفع عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد، وإذا كان يستحق الخبز فقط أو تم حذفه للعدالة، يحق له العودة بـ 4 أفراد كحد أقصى حيث يتقدم المواطن بالطلب عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو مكاتب التموين، ويرفق به رقم هاتف مسجل باسمه في إحدى الشركات الأربع ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بدورها بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بالدخل من خلال هيئة التأمينات والمعاشات وبعد التأكد يقوم المواطن باختيار الأفراد الذين سيقومون بالصرف من خلال البطاقة فمن الممكن أن تكون زوجة و2 من الأبناء، أو 3 من الأبناء بالنسبة للمتزوجين من 2 لا يجوز لهم إضافة سوى زوجة واحدة فقط.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة لمن ليست له بطاقة.

وفيما يلي نوضح كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة لمن ليست له بطاقة:

- يتم الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

- الضغط على خدمات التموين.

- اختيار «إصدار بطاقة تموين جديدة»

- اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي

- اختيار الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لع من القوائم المتاحة .

- يتم استخراج بطاقة التموين الجديدة لمن يتقاضى مرتب شهرى 1500 جنيه فأقل أو معاش 1200 جنيه فأقل وسيتم زيادة الحد الأدنى للدخل اول يوليو إلى 2400 جنيه.

- حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.

- يتم إصدار البطاقة بحد أقصى 4 أفراد للأسرة.