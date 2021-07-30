وكيل أوقاف السويس: «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات

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قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد فاطمة الزهراء بمدينة السلام التابع لإدارة أوقاف عتاقة، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة حيث حذر سبحانه وتعالي من اكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالى «يأيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ...» وقال صلي الله عليه وسلم «كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به».

وأضاف «راضي» في خطبته أن الإسلام أحاط المال بسياجات متعددة من الحفظ، فشرع حد السرقة وشرع الضمان والكفالة والوكالة والحجر كما تضمن حد الحرابة حفظ المال أيضا ونبهنا الشرع الحنيف بكتابة الدين أيضا والوفاء به والامانات أيضا حيث يقول سبحانه وتعالى «يأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ...» ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له».

وأكد أن الإسلام أمر بضرورة المحافظة على المال العام ،فقد أكد على الحفاظ على الحق العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور ومن ذلك الإعتداء على المرافق العامة كالطرق العامة والهيئات والمؤسسات والمستشفيات ،والمواصلات وشبكات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي وغير ذلك فالواجب علينا حمايتها والحفاظ عليها والعمل على تطويرها لأنها لنا جميعا والأجيال القادمة.

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.