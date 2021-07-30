أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل أوقاف السويس: «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات

Print
وكيل أوقاف السويس: «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات وكيل أوقاف السويس: «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «مخاطر استباحة المال العام والحق العام» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد فاطمة الزهراء بمدينة السلام التابع لإدارة أوقاف عتاقة، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة حيث حذر سبحانه وتعالي من اكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالى «يأيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ...» وقال صلي الله عليه وسلم «كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به».

وأضاف «راضي» في خطبته أن الإسلام أحاط المال بسياجات متعددة من الحفظ، فشرع حد السرقة وشرع الضمان والكفالة والوكالة والحجر كما تضمن حد الحرابة حفظ المال أيضا ونبهنا الشرع الحنيف بكتابة الدين أيضا والوفاء به والامانات أيضا حيث يقول سبحانه وتعالى «يأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ...» ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له».

وأكد أن الإسلام أمر بضرورة المحافظة على المال العام ،فقد أكد على الحفاظ على الحق العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور ومن ذلك الإعتداء على المرافق العامة كالطرق العامة والهيئات والمؤسسات والمستشفيات ،والمواصلات وشبكات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي وغير ذلك فالواجب علينا حمايتها والحفاظ عليها والعمل على تطويرها لأنها لنا جميعا والأجيال القادمة.

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية