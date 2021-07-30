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وارد - براوس و أستون فيلا .. ساوثهامبتون يتصدى للمحاولة الأولى لرحيله

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وارد - براوس و أستون فيلا .. ساوثهامبتون يتصدى للمحاولة الأولى لرحيله وارد - براوس و أستون فيلا .. ساوثهامبتون يتصدى للمحاولة الأولى لرحيله

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تم رفض عرض أستون فيلا بقيمة 25 مليون باوند لشراء جيمس وارد-براوس، قائد ساوثهامبتون ، هكذا عبر نادي ساوثهامبتون عن الأمر ..

وقالت صحيفة ذا أثلتيك أن ساوثهامبتون سيكون مترددًا بشكل كبير في بيع قائده إلى منافس مباشر في الدوري، وهم يدركون أنه أكثر أصولهم قيمة.


ويُعتقد أن العرض الأولي كان يُنظر إليه على أنه هزلي ولم يتم التفكير فيه حتى من قبل نادي الساحل الجنوبي الإنجليزي. لكن من المتوقع ان تكون هناك محاولة ثانية.


لعب وارد-براوس دور البطولة مع ساوثهامبتون الموسم الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف في 38 مباراة بالدوري. كان أيضًا في القائمة المبدئية للمنتخب الإنجليزي ليورو 2020، حيث تم استبعاده من القائمة النهائية.


أستون فيلا يخوض سوقًا نشطًا للغاية هذا الصيف. النادي نجح في انتداب إميليانو بوينديا من نورويتش يونيو مقابل 33 مليون باوند. كما أضاف اللاعب السابق أشلي يونج، الذي انضم في صفقة انتقال مجانية من إنتر ميلان.

المصرى اليوم

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