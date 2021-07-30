مصرع شخصين فى حادثى سير وسقوط من علو بسوهاج

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لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين (سير وسقوط من علو) بدائرة مركزى طهطا وجرجا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباص مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز طهطا تبلغ من مستشفى طهطا العام، بوصول محمود على «39 سنة- مدرس» ويقيم بدائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء حادث دراجة نارية، وبسؤال والده على. م «74 سنة- بالمعاش»، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور لدراجته النارية «تروسيكل» بذات الناحية اختل توازنه مما أدي إلى انقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وفى مركز جرجا، تبلغ من مستشفى جرجا العام، بوصول خالد. ع. أ «57 سنة- مبيض محارة» ويقيم بدائرة القسم «جثة هامدة» ادعاء سقوط من علو، وأفاد شقيقه ياسر. ع «45 سنة- مبيض محارة»، بأنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بالعمل أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بمنزل تحت الإنشاء بجرجا، اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

تحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.