أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع شخصين فى حادثى سير وسقوط من علو بسوهاج

Print
مصرع شخصين فى حادثى سير وسقوط من علو بسوهاج مصرع شخصين فى حادثى سير وسقوط من علو بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين (سير وسقوط من علو) بدائرة مركزى طهطا وجرجا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباص مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز طهطا تبلغ من مستشفى طهطا العام، بوصول محمود على «39 سنة- مدرس» ويقيم بدائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء حادث دراجة نارية، وبسؤال والده على. م «74 سنة- بالمعاش»، قرر أنه أثناء قيادة نجله المذكور لدراجته النارية «تروسيكل» بذات الناحية اختل توازنه مما أدي إلى انقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وفى مركز جرجا، تبلغ من مستشفى جرجا العام، بوصول خالد. ع. أ «57 سنة- مبيض محارة» ويقيم بدائرة القسم «جثة هامدة» ادعاء سقوط من علو، وأفاد شقيقه ياسر. ع «45 سنة- مبيض محارة»، بأنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بالعمل أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بمنزل تحت الإنشاء بجرجا، اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

تحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003