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إصابة سائق قطار بمحطة نجع حمادي وراكب نتيجة الاصطدام بكتلة خرسانية (صور)

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إصابة سائق قطار بمحطة نجع حمادي وراكب نتيجة الاصطدام بكتلة خرسانية (صور) إصابة سائق قطار بمحطة نجع حمادي وراكب نتيجة الاصطدام بكتلة خرسانية (صور)

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أصيب سائق قطار 735 «نجع حمادي/ القاهرة»، وراكب بكسور نتيجة اصطدام القطار بكتلة خرسانية نتيجة عدم فتح التحويله الخاصة بمحطة سكة حديد نجع حمادي بعد تحرك القطار لمسافة ٧٠ متر من المحطة.

حادث اصطدام قطار نجع حمادى

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا باصطدام قطار بكتله خرسانية بمحطة نجع حمادي وحدوث إصابات بشرية

حادث اصطدام قطار نجع حمادى

تبين من التحريات أنه أثناء قيام القطار رقم ٧٣٥ ركاب من محطة قطار نجع حمادي متجها إلى القاهرة ويعد تحرك لمسافة ٧٠ متر فوجئ قائد القطار ويدعى علاء فوزي ٤٠ عاما، بعدم قيام المسؤول عن التحويله بفتحها مما أدى لاصطدم القطار بكتله خرسانية نتح عنها إصابة قائد القطار وإصابة عبدالله محمود عوض بكسر، وتم نقل المصاب لمستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

حادث اصطدام قطار نجع حمادى
حادث اصطدام قطار نجع حمادى

وفى سياق متصل انتقل مدير أمن والقيادات الأمنية لمحطه نجع حمادى لتفقد الحادث.

المصرى اليوم

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