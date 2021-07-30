تدشين أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بـ١٠ ملايين جنيه

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أعلنت مستشفى أحمد ماهر التعليمي تدشين أحدث وحدة لمناظير الجهاز الهضمى المتطورة، لتقدم خدمة طبية داخل مستشفيات وزارة الصحة ليس للمرضى فقط ولكن لرفع مستوى الأطباء ومقدمى الخدمة في مصر والمنطقة.

وقال د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تشغيل هذه الوحدة بمثابة هدية للمريض المصرى ليحصل على خدمة طبية متميزة، لم تكن موجودة من قبل داخل المستشفيات الحكومية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للوحدة 10 مليون جنيه، وبدأت العمل في بداية 2021 لتبلغ حالياً طاقتها القصوى، حيث ساهمت في مضاعفة الحالات التي كانت تستقبلها قبل التطوير، وقد روعي عند تصميم الوحدة تطبيق أحدث المعايير العالمية لمكافحة ومنع انتشار العدوى، وتنفيذ المواصفات القياسية للجودة.

إلى جانب ضمان الخصوصية للمريض، وتم تطبيق نظام مراقبة إلكترونى كامل للتوثيق والحفظ للمساعدة في أعمال التدريب والبحث العلمى، وأرشفة البيانات الخاصة بالمرضى لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

وقال السودة، إن الوحدة تم تزويدها بأحدث أجهزة المناظير المعتادة والمناظير المتطورة، لتضيف خدمات لم تكن موجودة من قبل مثل منظار الموجات فوق الصوتية ،ومنظار الأمعاء الدقيقة ثنائي البالون، وذلك على أيدي عدد من الإستشاريين المميزين في جميع تخصصات المناظير الدقيقة، كما تقوم الوحدة بتدريب أطباء الزمالة المصرية والأطباء المقيمين (تخصص الجهاز الهضمى) لتحقيق التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأضاف د. محمد مصطفى عبدالغفار.. مؤسس ورئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمى المتطورة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بأن الوحدة تتكون من 4 أجنحة مناظير ،بكل جناح غرفة تعقيم مستقلة خاصة به، وهناك جناح خاص بالإفاقة، بالإضافة إلى غرف تدريب وإجتماعات مزودة بأحدث أجهزة العرض ومتصلة بالأجنحة ،وذلك لأغراض التدريب وعقد ورش العمل والتعلم عن بعد، وتحتوى الوحدة على جميع أنواع مناظير الجهاز الهضمى الأساسية المتطورة مثل المناظير العلويةومناظير القولون ومناظير القنوات المرارية، بالإضافة إلى المناظير الحديثة المتطورة مثل منظار الموجات فوق الصوتية الخاص باكتشاف وتصنيف وأخذ عينات عميقة من اورام الجهاز الهضمي التي لا يمكن تشخيصها بالمناظير العادية، ومنظار الامعاء الدقيقة ثنائي البالون الوحيد بوزارة الصحة ونادرا ببعض الجامعات والذى يمكنه تشخيص وعلاج نزيف الأمعاء الدقيقة خاصة مجهول المصدر كما يتميز بالقدرة على علاج انسداد القنوات المرارية بعد عمليات توصيل القنوات المرارية بالأمعاء مما يتيح الاستغناء عن إعادة هذه العمليات، وكل هذا يجنب المريض اللجوء إلى العمليات الجراحية المعقدة التي تعرض حياته للخطر.

تدشين أحدث وحدة المناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بتكلفة ١٠ ملايين جنيه